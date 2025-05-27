Летом РФ собирается сосредоточить силы сразу по нескольким направлениям.

Этим летом Россия собирается начать масштабное наступление на восточную часть Донецкой области, которую она пытается захватить с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинских военных чиновников и аналитиков.

Отмечается, что предупреждения о масштабном наступлении со стороны РФ появились в тот момент, когда мирный процесс, осуществляемый при посредничестве США, не приносит конкретных результатов. Москва отвергла призывы Вашингтона и Европы к немедленному прекращению огня.

Американские аналитики рассказали журналистам, что российский диктатор Владимир Путин, похоже, уверен в своей победе. Тем не менее они подчеркнули, что санкции и большие потери заметно тормозят российскую военную машину. Именно поэтому летнее наступление может стать его последним шансом добиться успеха на фронте.

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В издании добавили, что помимо Донецкой области российские оккупанты планируют проводить более мелкие атаки вдоль Сумской и Харьковской областей. По словам аналитиков, план Кремля состоит в том, чтобы оказать большее давление на Силы обороны Украины.

Научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины Николай Белесков в разговоре с журналистами заявил, что россияне сосредоточат свои силы в направлении Покровска и Константиновки. Он напомнил, что уже почти год оккупанты безуспешно пытаются захватить эти города.

Белесков добавил, что Константиновка пока не находится на грани полной оккупации, но оборона этого города станет очень трудной задачей для украинских военных, так как россияне могут атаковать его с трех различных направлений.

"Я ожидаю, что они сосредоточатся на Донецкой области, все остальное будет отвлечением и рассеиванием украинских ресурсов и внимания", - сказал он, добавив, что переброска части сил на Сумскую или Харьковскую области не даст россиянам того куска территории, на который они рассчитывают.

В издании напомнили, что Кремлю понадобились 80 000 солдат, чтобы после изнурительной осады захватить Авдеевку в феврале 2024 года. По данным военной разведки Украины, сейчас же на границе Сумской и Харьковской областей дислоцированы 125 000 российских военных, что недостаточно для того, чтобы захватить два областных центра.

Представитель военной разведки Украины Андрей Черняк сказал журналистам, что эти войска, вероятнее всего, будут использоваться для захвата участков украинской земли вдоль границы. Это совпадает с планом Путина по созданию "буферной зоны".

Летнее наступление РФ - важные новости

Ранее The Washington Post со ссылкой на заявления американских и европейских чиновников, а также военных экспертов писало, что летнее наступление будет последним шансом России добиться успеха на войне против Украины. Эксперты отмечают, что время для оказания давления на Москву сейчас может быть более выгодным, чем когда-либо с первых дней полномасштабного вторжения.

Кроме того, Financial Times сообщало, что Украина активно готовится к летнему наступлению России. В издании подчеркнули, что украинцы все еще остаются боеспособными, но моральный дух войска значительно упал, военные чувствуют себя истощенными.

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