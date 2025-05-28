Риторика американского президента резко изменилась. Теперь он публично выражает разочарование российским диктатором.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что терпение к российскому правителю Владимиру Путину подходит к концу. В заметке в Truth Social во вторник он прямо заявил, что хозяин Кремля "играет с огнем" из-за нежелания участвовать в серьезных мирных переговорах по Украине.

Как пишет Politico со ссылкой на чиновников, Трамп разочарован тем, что Путин проигнорировал его попытку "перезагрузить" отношения после вероятного урегулирования конфликта. Но решение о смене курса или введении новых санкций против Москвы он пока не принял.

"Путин опасно близко подходит к тому, чтобы сжечь золотой мост, который Трамп проложил перед ним", - сообщил представитель администрации на условиях анонимности.

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Хотя Трамп в воскресенье подтвердил журналистам, что "абсолютно" рассматривает дополнительные санкции, окончательное решение откладывается. В соцсетях он также назвал Путина таким, что "совсем сошел с ума".

Курт Волкер, бывший спецпредставитель США в Украине, скептически оценивает вероятность решительных шагов со стороны Трампа:

"Я сейчас очень и очень скептически отношусь к тому, что Трамп когда-нибудь применит какие-то серьезные санкции или меры против России. У него было так много возможностей сделать это, и он всегда уклонялся".

Трамп колеблется

Риторика Трампа в отношении Путина нередко сопровождается обвинениями в адрес других. В воскресенье он заявил, что ответственность за войну частично лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и бывшем президенте США Джо Байдене.

В то же время европейские союзники обеспокоены: в случае, если Трамп решит выйти из мирного процесса, не наказав Москву, им придется самим усилить поддержку Украины.

"Нам кажется, что россияне хотели бы разделить две темы", - отметил один из европейских чиновников, имея в виду попытку Кремля отделить войну от более широких американо-российских отношений.

На Капитолийском холме республиканцы готовятся к действиям. Сенат поддерживает двухпартийный законопроект о санкциях, но ожидает четкого сигнала из Белого дома.

"Если Россия не применит серьезной дипломатии, Сенат будет сотрудничать с администрацией, чтобы рассмотреть дополнительные санкции", - отметил лидер большинства Джон Тун.

Его коллега Джон Баррассо также был категоричен: "Если Россия будет медлить, Сенат будет действовать решительно, чтобы достичь длительного мира".

Сенатор Линдси Грэм, который координирует усилия с администрацией, отметил, что Сенат является "независимым органом", который "движется по пути привлечения Путина к ответственности".

Впрочем, близкий к Трампу эксперт Фред Флейтц считает, что глава Белого дома действует взвешенно: "Трамп сделал все возможное, чтобы решить эту проблему", - заявил он. Но предупредил: "В течение следующего месяца или шести недель наступит время, когда Трамп может завершить переговоры и ввести жесткие санкции".

Отношения Трампа и Путина рушатся - что известно

С начала своего президентства Дональд Трамп демонстрировал стремление к налаживанию личных отношений с Владимиром Путиным. Он неоднократно подчеркивал важность диалога с Россией и избегал жестких действий в ответ на агрессию Кремля.

Несмотря на критику со стороны Конгресса и союзников, Трамп пытался сохранить канал общения с Путиным - даже после аннексии Крыма, вмешательства в выборы и начала полномасштабной войны против Украины. Он настаивал на достижении "большой сделки" и избегал риторики конфронтации.

Вчера риторика Трампа резко изменилась: он обвинил Путина в затягивании процесса установления мира и заявил, что тот "играет с огнем". Однако конкретных действий, например санкций, он до сих пор не принял.

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