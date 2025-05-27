Отмечается, что у Трампа есть рычаги влияния на Россию.

Последние заявления президента США Дональда Трампа о войне в Украине, где он критикует правителя РФ Владимира Путина, не стоит рассматривать как "разочарование".

Такое заявление сделала на брифинге спикер Государственного департамента США Тэмми Брюс. При этом она намекнула, что у Трампа есть рычаги влияния на Россию.

"Я бы не называла это "разочарованием". Это заявление человека, который возглавлял усилия по достижению мира в большом количестве разных регионов (речь о Трампе, – ред.). Он четко и открыто высказал свое мнение о произошедшем. И я думаю, что Россия должна отнестись к этому серьезно. Америка определенно относится. В распоряжении президента есть много различных средств, чтобы убедиться, что наша позиция ощутима и что ее можно использовать, чтобы повлиять на прекращение этой бойни", – сказала она.

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Война в Украине: о чем говорил Трамп

После очередного массированного обстрела украинских городов, совершенного Россией, президент США Дональд Трамп раскритиковал российского диктатора Владимира Путина. Глава Белого дома подчеркнул, что российский лидер "сошел с ума":

"Он совершенно сошел с ума! Он без нужды убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники запускают по городам в Украине без всякой причины", – написал Трамп.

27 мая президент США заявил, что если бы не он, с Россией произошло бы "много плохих вещей". По его словам, Путин играет с огнем.

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