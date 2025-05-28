Он находится в Вашингтоне по приглашению Марко Рубио.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль во время визита в Вашингтон призовет Соединенные Штаты Америки усилить давление на Москву.

Как говорится в заявлении министерства, эта поездка проходит в сложные геополитические времена - Украина делает мирные предложения и пытается начать переговоры о прекращении войны, однако кремлевский правитель Путин отвечает на эти уступки массированными обстрелами.

В ведомстве отмечают, что Вашингтон пытается закончить войну в центре Европы с помощью "интенсивной мирной дипломатии". Во время визита в Штаты Вадефуль планирует развивать эти усилия:

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"Мы хотим наконец положить конец гибели людей в Украине, мы хотим немедленного прекращения огня и прочного мира. Для того, чтобы Путин наконец сел за стол переговоров, чтобы Россия наконец вступила в серьезные переговоры, мы должны продолжать давление. Мы, европейцы, будем продолжать усиливать санкции, и Конгресс США также готов ввести новые санкции".

Санкции против России

Напомним, ранее лидеры Великобритании, Франции, Германии и Польши согласились ввести новые санкции против России, если Кремль откажется от безусловного 30-дневного прекращения огня.

Кремлевский правитель Путин отверг перемирие, взамен предложив провести прямые переговоры в Стамбуле. Эта инициатива была воспринята как попытка избежать экономических ограничений, продемонстрировав "готовность" к переговорам.

По данным западных СМИ, в Европе были разочарованы реакцией президента США Дональда Трампа. Вместо того, чтобы наказать Москву за отказ от мирных инициатив, он продолжал говорить, что верит в стремление Путина к миру.

Несмотря на это, западные партнеры продолжают рассматривать возможность введения новых санкций против России.

Сенатор Линдси Грэм вместе с коллегами разработали законопроект "Sanctioning Russia Act of 2025", который предусматривает введение 500% пошлин на импорт товаров из стран, покупающих российскую энергию, а также ограничения на финансовые операции с российскими государственными компаниями. Этот законопроект получил широкую поддержку в Сенате США.

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