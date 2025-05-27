Температура воздуха в столице 28 мая незначительно снизится.

В Киеве 28 мая ожидается облачная погода, днем местами могут пройти значительные дожди. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Температура воздуха в столице 28 мая ночью ожидается от +13 до +18 °C. Днем киевлян ждет - +18...+20 °C.

По словам синоптиков, на Киевщине температура воздуха ночью будет колебаться от +13 до +18 °C. Днем ожидается - +18...+23 °C.

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Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с.

Погода в Украине - последние новости

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что завтра, 28 мая, почти вся Украина будет мокнуть под дождем. Однако на улице будет достаточно тепло, температура воздуха ожидается в пределах +18...+24, на востоке до +26, а на западе +16...+20 градусов.

По ее словам, в Киеве 28-го мая также местами будет идти дождь, температура воздуха в течение дня составит +18...+20 градусов.

В то же время синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала, каким будет последняя неделя весны. Она отметила, что эти дни отметятся неустойчивой погодой и дождями.

"Такую погоду обусловливает малоподвижный атмосферный фронт, пролегающий почти меридионально - с севера и юга - практически через центральную часть страны. И разделяет две разные по свойствам воздушные массы: более влажная и прохладная над правобережьем и более сухая и значительно теплее над остальной территорией", - отметила синоптик.

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