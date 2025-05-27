Он в очередной раз пугает мир новой большой войной.

В Российской Федерации снова угрожают Западу Третьей мировой войной, если тот будет наказывать Москву за полномасштабную войну против Украины.

Вечером заместитель председателя российского Совета безопасности, бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал в микроблоге X ответ на резкие слова президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа о кремлевском правителе Путине:

"Относительно слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией происходят "действительно плохие вещи". Я знаю только одну действительно плохую вещь - Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!".

Трамп критикует Путина

Напомним, после самых масштабных с начала года массированных обстрелов Украины, американский президент публично осудил действия кремлевского правителя Путина.

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Сначала Трамп сказал журналистам, что всегда ладил с главой Кремля, однако теперь тот убивает людей, и ему это не нравится. Позже он опубликовал сообщение, в котором критикует не только Путина, но и украинского президента Владимира Зеленского.

По словам лидера Соединенных Штатов Америки, тот "не приносит пользы своей стране, говоря так, как говорит". Накануне Зеленский заявил, что молчание Америки и мира только поощряет Москву и в дальнейшем совершать террор.

В Кремле отреагировали на слова Трампа очень сдержанно, назвав такие заявления "эмоциональными реакциями". Однако уже сегодня Трамп заявил, что без него "с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей", а Путин не понимает, что играет с огнем.

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