Этот видеопродукт пропагандистского направления россияне создали для того, чтобы "учить детей обсуждать геополитику".

В РФ презентовали новый анимационный сериал "Песочница", созданный пропагандистом Владимиром Соловьевым. В шоу в виде младенцев изображены Дональд Трамп, Илон Маск, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган, пишет The Telegraph.

Мультфильм позиционируют как "патриотический проект для дошкольников", который должен "развивать аналитическое мышление" и "учить детей обсуждать геополитику". В трейлере герои в образе детей общаются по видеосвязи, подшучивают друг над другом и играют символическими игрушками - например, Маск держит Cybertruck, Ким - ракету, а Путин рассматривает черный игрушечный корабль, символизирующий Черноморский флот.

Трамп, в частности, спрашивает, почему разговор происходит не в Skype, на что Путин отвечает: "Потому что ваш Skype мертв". Все участники этого видеоразговора имеют аватарки. Например, Трамп изображен в роли Папы Римского, Путин - как медведь в шапке с красной звездой, а Ким - как ядерный гриб.

Видео дня

Проект вышел на фоне усиленной идеологической обработки детей в России: недавно были введены новые школьные учебники, которые оправдывают войну против Украины и восхваляют Путина.

Соловьев назвал "Песочницу" "амбициозным шагом в будущее, где политическое сознание начинается с детства".

Роспропаганда зомбирует детей - главные новости

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская пропаганда стала ключевым инструментом Кремля для оправдания агрессии и мобилизации населения. Государственные медиа систематически транслируют дезинформацию об "освободительной миссии" РФ, очерняют Украину и Запад, оправдывают военные преступления.

Особое внимание уделяется воздействию на детей и молодежь - через патриотическое воспитание в школах, измененные учебники истории, мультфильмы и специальные программы, которые навязывают "путинское" мировоззрение с раннего возраста. Такая системная информационная кампания направлена на долгосрочное формирование лояльного к власти поколения.

Как сообщал УНИАН, для российских школ из новых учебников по литературе изъяли факты об украинском происхождении писателя Николая Гоголя и вообще об Украине.

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