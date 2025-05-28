Там говорят, что президент США воспринимает некоторые вещи иначе.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки намекнули, что президент может начать принимать меры против Российской Федерации.

Как пишет британская газета Financial Times, 27 мая спикер Государственного департамента Тэмми Брюс сказала журналистам, что кремлевский правитель Путин начинает чувствовать гнев американского лидера Дональда Трампа "из-за того, что сейчас происходит":

"Как мы видим сегодня на примере Путина... есть моменты, в которых [Трамп] воспринимает вещи иначе. И так же, как и в других случаях при этой администрации, все будет развиваться очень быстро".

Издание отмечает, что последние заявления американского президента демонстрируют растущее разочарование очевидной неуступчивостью Путина в переговорах. В частности, Москва не идет на уступки и отказывается от прекращения огня.

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Как Трамп может наказать Россию

Напомним, Трамп воздерживается от санкций, опасаясь, что они могут осложнить будущие отношения с Москвой. Однако последние действия России, в частности самые масштабные с начала войны атаки дронами и ракетами по украинским городам, заставили его публично пересмотреть свою позицию.

В недавних публикациях в сети он резко раскритиковал Путина, назвав его действия абсолютно безумными и обвинив в нежелании прекратить войну. Он также заявил, что Путин "играет с огнем".

Эти заявления совпадают с активизацией усилий в Конгрессе США по принятию нового пакета санкций.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, известный своей жесткой позицией в отношении России, представил законопроект "Sanctioning Russia Act of 2025", который предусматривает введение "второстепенных" пошлин в размере 500% на импорт из стран, продолжающих покупать российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Документ также предусматривает ограничения на операции с российским суверенным долгом и финансовыми учреждениями. Законопроект имеет широкую поддержку в Сенате, с более 80 соавторами из обеих партий.

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