CNN: Путин подталкивает Трампа к 'прозрению'

Риторика американского президента в отношении Кремля ужесточается, хотя его заявления до сих пор "дешевые", отмечает издание.

Несмотря на резкие слова Дональда Трампа в адрес Владимира Путина, Кремль не видит в этом реальной угрозы. Риторика президента США после очередных атак РФ на Украину - это скорее эмоциональная реакция, чем признак изменения курса. Москва назвала его заявления "симптомом эмоциональной перегрузки", давая понять: Путин не верит, что Трамп будет действовать, пишет CNN.

В ответ на массированные обстрелы мирных украинских городов, Трамп написал в Truth Social: "Это война, которая никогда бы не началась, если бы я был президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа".

Впрочем, аналитики видят в этом попытку уклониться от ответственности, а не реальную смену политики. Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор отметил:

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"Ранее от президента Трампа звучали заявления и угрозы санкциями, но пока никаких действий. Вопрос - будет ли на этот раз иначе?"

Вариантов действий у Трампа несколько: от введения санкций до увеличения военной помощи Украине. Но каждый из них противоречит его предвыборной позиции - критике расходов на войну.

Майор в отставке Майк Лайонс считает, что Трамп "продает" свое послание больше американцам, чем Путину:

"Мне хотелось бы думать, что теперь он видит, что войну очень трудно развязать".

Европейские лидеры заметили изменение тона Трампа. Президент Франции Эммануэль Макрон отметил: "Путин сказал ему по телефону, что он готов к миру, но он лгал".

В то же время Кремль продолжает тестировать решимость Трампа, предполагая, что за словами снова не будет действий.

"Разговоры - это дешево, а мы ждем действий... Путин не верит, что Трамп выполнит свои обещания (относительно санкций и усиления давления - УНИАН)", - подытожила бывшая сотрудница разведки США Бет Саннер.

На фоне этой неопределенности союзники США усиливают собственную поддержку Украины - готовясь к любому повороту со стороны Трампа.

Отношения Трампа и Путина рушатся - что известно

Напомним, что Трамп пытался сохранить канал общения с Путиным даже после аннексии Крыма, вмешательства в выборы и начала полномасштабной войны против Украины. Он настаивал на достижении "большой сделки" и избегал риторики конфронтации.

Впрочем, постепенно риторика Трампа изменилась: он обвинил Путина в затягивании процесса установления мира и заявил, что тот "играет с огнем". Однако конкретных действий, например санкций, он до сих пор не принял.

Как пишет Politico со ссылкой на чиновников, Трамп разочарован тем, что Путин проигнорировал его попытку "перезагрузить" отношения после вероятного урегулирования конфликта. Но решение о смене курса или введении новых санкций против Москвы он пока не принял.

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