Пока о последствиях налета не сообщали.

В ночь на среду, 28 мая, Российская Федерация атакует украинские города и поселки дронами-камикадзе типа Shahed. В пригороде Харькова слышали взрывы.

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Обновлено в 02:00: БПЛА с Николаевщины летят в акваторию Черного моря. Тем временем добавилась угроза применения баллистического вооружения с юга.

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Обновленов 01:30: По данным Воздушных сил, группы ударных дронов на Николаевщине летят в направлении Снигиревки. Глава городской военной администрации Иван Кухта сообщил о взрывах.

По состоянию на 01:15 воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Это связано как с опасностью БПЛА, так и с угрозой баллистики, пишут мониторинговые каналы.

Около 00:50 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пригороде раздались взрывы. "Для Харькова и в дальнейшем сохраняется опасность ударных БПЛА. Пожалуйста, не игнорируйте сигналы тревоги и оставайтесь в укрытиях", - написал он.

Массированные атаки на Украину

В последнее время российские захватчики увеличили количество дронов, которыми атакуют страну. В период с 24 по 26 мая Украина подверглась комбинированным обстрелам, в которых РФ задействовала ракеты и беспилотники различных типов.

После этого The Economist сообщил, что успешное увеличение производства "шахедов" может позволить России каждую ночь запускать по Украине более 1000 дронов такого типа.

В то же время авиационный эксперт Константин Криволап считает, что одновременный запуск тысячи "шахедов" - скорее громкое заявление, чем реальный план. Он отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс в значительной степени основывается на недостоверной отчетности.

В Воздушных силах ВСУ считают вполне вероятным, что российская армия-агрессор может увеличить количество беспилотников, которые использует против Украины, ведь оккупанты имеют как технические возможности, так и необходимые ресурсы для этого.

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