Только возле Москвы сбили 18 дронов.

Этой ночью жители ряда российских регионов жалуются на атаку беспилотных летательных аппаратов и работу противовоздушной обороны.

Министерство обороны России заявило, что с 21:00 до полуночи ПВО уничтожила и перехватила над территорией Брянской, Белгородской, Тульской, Курской, Орловской и Калужской областей 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин сообщает, что этой ночью было сбито 18 дронов, которые летели на российскую столицу. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Видео дня

Российские Telegram-каналы сообщают о падении обломков беспилотников в Подмосковье и сильном пожаре в городе Раменское. В сети появилось много видео с моментами и последствиями атак.

Атаки на Россию

Как известно, Украина значительно усилила свои дроновые атаки на российские территории.

Они направлены на ослабление военной и экономической инфраструктуры Москвы, а также на демонстрацию способности наносить удары глубоко за линией фронта.

Украинские дроны нацеливаются на военные аэродромы, склады боеприпасов и нефтеперерабатывающие объекты. Кроме того, запуск беспилотников приводит к временному закрытию российских аэропортов.

Вчера минобороны Российской Федерации заявляло, что с 20:00 20 мая до 08:00 27-го на оккупированных территориях и в небе самой России было уничтожено и перехвачено 2 тысячи 331 ударный беспилотный летательный аппарат.

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