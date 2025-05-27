Православный праздник сегодня в народе называют Гусятником, так как святого дня считают стражем гусят.

28 мая православные почитают память преподобного Никиты, исповедника и епископа Халкидонского. Подробнее о том, кем был святой, обычаях и главных приметах дня, какой праздник сегодня церковный в староправославном календаре, читайте в материале.

28 мая 2025 года - какой сегодня церковный праздник в Украине

28 мая в новом календаре у православных - день почитания преподобного Никиты, который был исповедником и епископом Халкидонским.

По преданию, Никита жил в VIII веке, в Греции. За богоугодную жизнь его сделали епископом Халкидонским, на этом посту он был почти 50лет.

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Святитель был очень милосердным, помогал нищим, сиротам, вдовам, у себя дома всегда принимал странников. Когда на трон взошел Лев Армянин, то епископ не побоялся противостоять императору-иконоборцу. За это перенес немало испытаний и попал в ссылку.

После смерти исповедника возле его мощей исцелялись люди.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в староцерковном календаре почитают святителя Исаю Киево-Михайловского, епископа Ростовского и чудотворца.

В чем помогает святой Никита Халкидонский, обычаи даты и чего нельзя делать сегодня

Преподобный Никита, исповедник, епископ Халкидонский - заступник бедных людей. У святого просят защиты сироты, люди, которых незаслуженно обидели, также с молитвами к святому обращаются, чтобы получить исцеление, найти хорошую работу, для помощи в семейных делах.

Как уже говорили, в народе святой считается охранником гусят, поэтому день прозвали Никита Гусятник. По поверью, он охраняет птенцов от хищных птиц, поэтому у святого просят защиты для домашней птицы.

Также день называют - Полудницы, то есть, духи в виде женщин, которые обитают в это время в поле и могут лишить урожая. В качестве защиты от них народные приметы советуют повесить над входной дверью веточку полыни.

В праздник, как и в другой день церковь не приветствует брань, ссоры, сплетни. Нельзя отказывать в помощи тому, кто в ней нуждается, не следует жадничать, завидовать, бить баклуши.

По приметам из народа на Никиту нельзя ругать детей, иначе в доме не будет мира и покоя. Также не стоит в этот день пускать в дом незнакомцев - приметы говорят, что приходят они не случайно и могут оставить без удачи и денег.

У кого день ангела 28 мая

Сегодня именины отмечают: Игнатий, Елена, Василий, Макар, Никита, Захар, Петр, Николай, Дмитрий. По старому стилю - Дмитрий, Макар.

Считается, что те, кто родился сегодня, упорны и упрямы, делают все, что добиться своей цели. Имеют особую харизму, которая притягивает к ним людей.

Погодные приметы 28 мая

Приметы погоды на Никиту говорят о таком:

день спокойный - осенью будет богатый урожай;

пошел дождь - урожай будет плохим;

гуси чистят перья - жди долгое ненастье;

ящерицы греются на солнце - тоже к дождю.

Наблюдают и за муравьями: если их много - к погожей погоде.

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