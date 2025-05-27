Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на среду, 28 мая 2025 года.

В среду, 28 мая, украинцев ожидает все та же облачная погода с дождями разной интенсивности. Укргидрометцентр сообщает, что в большинстве украинских областей именно атмосферные фронты "в поле пониженного давления" будут обуславливать общую ситуацию.

"Вне поля зрения этих фронтов, а потому с погодой без осадков, останутся лишь восточные области, ночью и Сумская, днем также Николаевская и Херсонская области", - говорится в публикации в Facebook.

Будет облачно. Умеренные дожди ожидаются в Запорожской, Днепропетровской, Винницкой областях и на Прикарпатье. Значительные дожди — в Киевской и Житомирской областях.

Видео дня

Ветер юго-восточный, на западе Украины — северо-западный, 7-12 метров в секунду. На Левобережье и в Карпатах днем и вовсе будут порывы 15-20 м/с. Что касается температуры, то в западных областях ночью ожидается от 7 до 12 градусов Цельсия, днем 13-18°C; на остальной территории ночью будет от 13 до 18°C, днем потеплее — 18-23°C. В восточных областях столбики термометров и вовсе поднимутся до 24-27°C.

Прогноз погоды в Киеве и области

Столицу не обойдет облачная погода. Согласно прогнозу погоды, ожидаются умеренные, днем местами значительные дожди. Температура ночью в области 13-18°C, днем ожидается от 18 до 23 градусов Цельсия; в Киеве ночью — 13-15°C, днем — 18-20°C.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Укргидрометцентр в Facebook предупреждает, что в среду-четверг (28-29 мая), в связи с ожидаемыми осадками, ожидается повышение уровня воды на 50-150 сантиметров на реках суббасейнов Прута и Сирета.

"С возможным начальным выходом воды на пойму и частичным затоплением участка автодороги местного значения в Вижницком районе Черновицкой области", - говорится в публикации.

Объявлен I уровень опасности — желтый.

Интересные новости из области погодных условий

Ранее УНИАН сообщал, что ученые поделились потрясающей находкой — золото вытекает из ядра Земли. Результаты исследования показывают, что ядро Земли не такое изолированное, как считалось ранее.

Кроме того, мы рассказывали, что мегацунами высотой 300 метров может смыть часть США в любой момент. Под наибольшей угрозой находятся Аляска, Гавайи, а также штаты Вашингтон, Орегон и север Калифорнии.

Вас также могут заинтересовать новости: