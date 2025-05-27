По его словам, производство этих дронов является очень дорогим.

Нельзя исключать, что российская захватническая армия начнет применять против Украины еще большее количество беспилотных летательных аппаратов, поскольку оккупанты имеют для этого и возможности, и ресурсы.

Такое мнение в эфире информационного телемарафона высказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, комментируя данные СМИ о том, что со временем РФ сможет каждую ночь запускать по стране более тысячи дронов:

"Разные цифры есть. Но если мы уже видим в течение трех дней новые рекорды, то нельзя исключать, что тенденция идет к увеличению. Мы видим не только дроны ударного типа - чуть меньше половины летит дронов-имитаторов, таким образом усложняя воздушную обстановку для противовоздушной обороны".

По его словам, россияне применяют имататоры для того, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО, заставив защитников тратить ракеты и боеприпасы. В то же время Игнат отметил, что Россия не сможет бесконечно изготавливать "шахеды" в таком количестве, поскольку это требует огромных денег.

Видео дня

Массированные обстрелы Украины

Напомним, в течение трех ночей подряд, с 24 по 26 мая, Россия осуществила масштабные комбинированные воздушные атаки на Украину, используя сотни дронов-камикадзе и крылатых ракет.

Последней ночью было зафиксировано рекордное количество - 355 беспилотников различных типов и девять ракет Х-101, выпущенных из бомбардировщиков Ту-95МС.

Украинские силы ПВО уничтожили 288 дронов и все ракеты, однако часть из них попала в пять локаций, а обломки - еще в десять.

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Путина, заявив, что тот "сошел с ума" и "играет с огнем". Тем временем партнеры Украины пригрозили Москве новыми санкциями.

Вас также могут заинтересовать новости: