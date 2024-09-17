Обсуждая войну в Украине, он заявил, что ее якобы "спровоцировали страны НАТО, нарушившие обещание не расширяться на восток".

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его правительство не передавало никакого оружия России с момента его вступления в должность в конце июля.

"Вполне возможно, что поставки состоялись в прошлом... но я могу вас заверить, что с момента моего вступления в должность такой поставки России не было", - заявил он, пишет "Радио Свобода".

При этом он добавил, что у Ирана и России есть "право" поддерживать отношения, и заявил, что войну в Украине якобы "спровоцировали страны НАТО, нарушив обещание не расширяться на восток".

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Пезешкиан, вступивший в должность 30 июля после победы на выборах, чтобы сменить жесткого президента Эбрагима Раиси после его гибели в результате крушения вертолета в мае, выступил в Тегеране на своей первой официальной пресс-конференции.

Транслировавшееся по национальному телевидению событие произошло в период высокой напряженности как внутри Ирана, так и на всем Ближнем Востоке.

Поставка Ираном ракет РФ - что известно

В начале сентября западные СМИ сообщили, что Россия получила баллистические ракеты ближнего радиуса действия от Ирана для применения их на войне против Украины.

Позже Пентагон подтвердил, что Иран передал России определенное количество баллистических ракет малой дальности. Речь идет о ракетах Fath 360, сказал спикер Минобороны США Пэт Райдер.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против 10 физических лиц, 6 организаций и 5 судов Ирана и России, которые помогают вооружать РФ иранскими беспилотниками и баллистическими ракетами.

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