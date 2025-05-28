Украине постоянно необходимо пополнять запасы ракет, говорит Игнат.

Дефицит ракет для систем противовоздушной обороны в Украине всегда присутствовал. И запасы ракет для противодействия российским атакам постоянно нужно пополнять.

Такое заявление сделал в эфире телеканала "Мы – Украина" начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя материалы западных медиа о том, что у Украины закончились ракеты к системам SAMP/T. Он отметил, что советские запасы вооружений истощаются. В частности, кое-что выходит из строя, кое-что – уничтожается.

"Запас советских ракет был не бесконечным. И даже те, что мы получили у наших партнеров, которые имели на вооружении советские системы, тоже имеют свойства заканчиваться с ведением таких боевых действий, как мы ведем с Россией. Поэтому сейчас основа у нас – западные системы. Безусловно, когда противник наращивает средства воздушного нападения, ракеты те тоже расходуются", – пояснил Игнат.

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Представитель Воздушных сил акцентировал, что именно по этой причине Украине нужно постоянно пополнять эти запасы.

"Очень хорошо, что западная пресса в унисон начала подчеркивать это, видимо, больше направляя свои материалы на информационное поле именно своих стран. Там оно прошло более-менее тихо, а в Украине почему-то поднялось очень серьезно. Я не буду вам говорить, что у нас есть, чего нет, потому что этого не нужно говорить в целом. Но ракеты действительно всегда были для нас в дефиците. Поступают по тем потребностям, мы расходуем, и наши партнеры в рамках помощи предоставляют нам те или иные ракеты к этим системам. Но дефицит ракет всегда есть и был", – резюмировал Юрий Игнат.

Ситуация с оружием в Украине

На днях издание Le Monde выпустило материал, в котором писало, что Украина сталкивается с критической нехваткой ракет для систем ПВО. Отмечалось, что россияне пытаются истощать украинскую противовоздушную оборону с помощью большого количества физических и электронных приманок.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна увеличивать производство собственного оружия. Он добавил, что готовятся новые договоренности с партнерами в Европе для инвестиций именно в украинское производство. По его словам, ключевыми элементами являются ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика, и все это должна производить непосредственно Украина.

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