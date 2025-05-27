Речь идет об озере Мичиган, которое использовалось для военных учений.

Во время Второй мировой войны ВМС США сначала не знали, как безопасно подготовить тысячи пилотов к высадке на авианосцы, чтобы им не угрожала опасность со стороны немецких подводных лодок в Атлантике, а также японских субмарин в Тихом океане. Однако потом военные решили, что для таких учений подойдет озеро Мичиган. Об этом пишет Slashgear.

"Идеальность этого внутреннего озера заключалась не только в его уединенности, но и в том, что ВМС уже присутствовали неподалеку, в Гленвью, штат Иллинойс, где они расширили свои операции между 1923 и 1942 годами, построив ангары, аэродромы и взлетно-посадочные полосы по всей территории", - объяснили в материале.

Чтобы воссоздать условия авианосца, военно-морской флот решил снять с двух боковых весельных пароходов (SS Seeandbee и Greater Buffalo) их корпуса и перестроить в импровизированные авианосцы, добавив плоские деревянные взлетные палубы, которые были, как плавучие взлетно-посадочные полосы.

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"Они были переименованы в USS Sable и USS Wolverine, которые, возможно, являются самыми странными военными кораблями, когда-либо использовавшимися ВМС США. Хотя эти авианосцы были невооруженными и нетрадиционными, они оказались жизненно важными для учебной программы", - подчеркнули в Slashgear.

Поэтому с 1942 года и до конца Второй мировой войны около 15 тысяч пилотов ВМС США, среди которых был и будущий президент Джордж Буш-младший, научились взлетать и садиться именно на таких импровизированных судах.

Неудачи и потери самолетов во время учений

Отмечается, что тысячи военно-морских пилотов проходили тренировки на этих судах, поэтому из-за такого давления регулярно случались аварии.

"Среди потерянных были пикирующие бомбардировщики Grumman F4F Wildcats и Douglas SBD Dauntless, которые считались одними из лучших американских самолетов, использовавшихся во Второй мировой войне. Впрочем, времени на размышления об этих потерях было мало. Когда за океаном бушевала Вторая мировая война, первоочередной задачей было обучить как можно больше пилотов, и как можно быстрее. И вот, один за другим, самолеты бесшумно опускаются в озеро Мичиган", - добавили в материале.

Несмотря на то, что во время учений корабли береговой охраны США патрулировали озеро, чтобы спасти пилотов и фиксировать места падения самолетов, многие из них так и не удалось поднять. Поэтому сейчас многие из воздушных судов до сих пор остаются на дне.

"В 1980-х годах независимые группы по восстановлению, такие как A and T Recovery, начали восстанавливать самолеты и смогли вернуть около 40 единиц. Такие организации, как NOAA и Командование военно-морской истории и наследия, также присоединились к поискам и используют гидролокаторы, дистанционно управляемые аппараты и водолазные обследования, чтобы найти, идентифицировать и, по возможности, вернуть эти реликвии", - добавили в издании.

Найденные самолеты сейчас можно встретить по всей стране, которые хранятся в различных музеях.

"Хотя некоторые из примерно 130 сбитых самолетов уже подняты, для остальных время истекает. Этот подводный флот - больше, чем ржавый металл, это затопленная глава американской военной истории. И без ускорения усилий по сохранению, эта глава может вскоре быть стерта и не подлежит восстановлению", - подытожили в Slashgear.

Другие интересные материалы об авиации

Ранее военный аналитик объяснил, почему истребители летят низко. По его словам, истребители, летящие очень низко над землей, - обычное явление в украинско-российской войне, "где слишком высокий полет - хороший способ получить неудачную встречу с зенитной ракетой".

"Полет на малой высоте снижает эффективность радиолокационной системы, поэтому военные летчики продолжат летать низко над землей во время многих боевых операций", - отметил он.

Также были названы истребители, которые могут выполнять сверхсложный маневр "Кобра". Речь идет о F-22, Су-27, Су-35, General Dynamics NF-16 Vista, МиГ-29, Saab J35 Drakens и другие. Известно, что впервые такой маневр совершил советский летчик-испытатель Виктор Пугачев на истребителе Су-27 в 1989 году.

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