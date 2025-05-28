Медведев 'взорвался' угрозами о Третьей мировой из-за заявления Трампа: Кэллог ответил

Опальному российскому чиновнику не понравилось, что Трамп публично раскритиковал Путина.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог назвал "безрассудным" комментарий одиозного заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева с угрозами о Третьей мировой войне.

"Разжигание страха перед Третьей мировой войной - это досадный, безрассудный комментарий Медведева, который не соответствует требованиям мирового государства", - отметил Келлог в социальной сети X.

Спецпосланник добавил, что Трамп и его администрация работают над тем, чтобы "остановить эту войну и прекратить убийства". Келлог также отметил, что США ожидают получения от России обещанного ею "меморандума" (о перемирии - УНИАН). Чиновник призвал РФ "прекратить огонь сейчас".

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Что предшествовало

Напомним, что вчера Дональд Трамп заявил, что без него "с Россией уже произошло бы много очень плохих вещей". Кроме того, американский лидер подчеркнул, что Путин "играет с огнем".

Впрочем, практически сразу на это заявление Трампа отреагировал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

"Относительно слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и что с Россией происходят "действительно плохие вещи". Я знаю только одну действительно плохую вещь - Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!", - заявил он.

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