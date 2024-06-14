Российский диктатор Владимир Путин на встрече с представителями Министерства иностранных дел России озвучил условия, после выполнения которых будут возможны мирные переговоры с РФ. Среди них - вывод Сил обороны Украины со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а также гарантии не вступления Украины в НАТО.

Путин подтвердил, что это он не готов к переговорам по завершению российско-украинской войны. Его позиция с начала полномасштабного вторжения не изменилась. Эта позиция единственная - не существование Украины, ее уничтожение.

Если бы нам предложили, что те территории, которые захватили россияне (а Путин так их и называет захваченными территориями), Россия забирает себе, а остальная Украина делает, что хочет - хоть в НАТО, хоть в ЕС, хоть и туда, и сюда, выбирает себе лидера - тогда это выглядело бы, как что-то хотя бы отдаленно похожее на компромисс. Однако этого не происходит.

Видео дня

То есть сегодняшнее выступление Путина - не предложение к компромиссу. Путин лишь подтвердил, что он готов воевать дальше, остается на своих позициях и готовности к переговорам там никаких нет.

Кроме того, месседж Путина - это и угроза европейцам: или берите это, или дальше можем быть и у вас. Дело в том, что ему важно показать: Россия и дальше "великая и могучая", "аналогов нет". Но запугивать - это старая стратегия Путина. В этом нет ничего нового...

Дальнейшее развитие событий вокруг "мирного плана Путина" и на поле боя в российско-украинской войне будет зависеть от того, кто победит на выборах в США, как на все будут реагировать другие страны, которые смотрят, что Путин не предлагает ничего нового, и насколько Китай может менять свою позицию.

Ведь сейчас, мне кажется, происходит очередное обострение отношений США, Китая и ЕС в частности в вопросе электромобилей. Китай имеет экономические проблемы и не готов отказываться от американского и европейского рынков. Поэтому дожимание России и желание Китая улучшить свое экономическое положение могут сыграть в плюс. К примеру, Запад потенциально сделает Китаю предложение: вы меньше помогаете РФ, а мы взамен поможем вам...