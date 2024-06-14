Среди них - полный вывод украинских войск из четырех областей.

Кремлевский правитель Путин заявил, что Россия прекратит огонь и пойдет на переговоры, если Украина полностью откажется от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

На встрече с представителями Министерства иностранных дел России он заявил, что Украина должна полностью вывести свои войска со всей территории этих областей, а также отказаться от членства в Североатлантическом Альянсе.

"Как только Киев заявит, что готов и начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры. Гарантируем безопасный отвод украинских частей и соединений. Наша принципиальная позиция - нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация", - сказал Путин.

Он заверил, что речь идет не о заморозке войны, а о ее окончательном завершении. При этом кремлевский правитель требует зафиксировать в международных договорах статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей "как регионов РФ".

"Базовые соглашения по мирному урегулированию должны быть зафиксированы международными договорами, естественно, предполагается и отмена санкций против России. Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой", - добавил Путин.

Переговоры с Россией:

Как известно, украинские власти неоднократно заявляли, что Украина пойдет на переговоры с Москвой только после полного вывода оккупационных войск с ее территории.

В Кремле постоянно называли разные цели войны. У Путина уверяют, что готовы к переговорам, но на своих условиях. Также Москва отбрасывает украинскую "формулу мира" и отказывается от участия в "Глобальном саммите мира", который пройдет в Швейцарии.

В одном из интервью российскому министру иностранных дел Лаврову предложили представить ситуацию, в которой Киев и Запад захотят пойти на переговоры. Он сказал, что России "разговаривать не с кем".

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