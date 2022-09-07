Президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское зерно поставляется Западу, а не голодающим странам и пообещал обсудить этот вопрос с со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом он заявил во время выступления на заседании Восточного экономического форума.
По данным Путина, на сегодняшний день лишь 3% от вывезенного из Украины продовольствия в рамках "зерновой сделки", которая заключалась для поддержки нуждающихся стран, было направлено в беднейшие страны. Остальное зерно, как утверждает глава Кремля, было направлено в страны Евросоюза.
"По всемирной программе продовольствия ООН, которая подразумевает помощь нуждающимся странам, было загружено всего 2 из 87 кораблей. На них было вывезено 60 тыс. тонн продовольствия из 2 млн тонн, это всего 3%", - заявил Путин.
Он обвинил европейские страны в том, что их действия похожи на действия колонизаторов, а развивающиеся страны "просто в очередной раз обманули".
"При таком подходе масштаб продовольственных проблем в мире будет только нарастать... Может стоит задуматься о том, чтобы ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту. Я обязательно посоветуюсь об этом с президентом Турции", - сказал глава РФ.
Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.
1 августа из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием.
31 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что уже более 1,5 млн тонн украинского продовольствия экспортируется морским путем из трех портов, которые заработали благодаря экспортной зерновой инициативе.