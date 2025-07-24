Таким образом компания может потерять большие финансовые возможности.

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы федеральные правительственные агентства заключали контракты с компанией его бывшего советника Илона Маска xAI. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Axios.

В издании объяснили, если Трамп поручит своей администрации исключить xAI из любых федеральных контрактов, то компания потеряет большие финансовые возможности с правительством.

В частности когда у Левитт спросили, поддерживает ли президент США заключение федеральными агентствами контрактов с компанией Илона Маска, которая занимается искусственным интеллектом, она ответила:

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"Не думаю, нет".

После чего журналисты спросил: "Так он хочет, чтобы Министерство юстиции отменило контракт с Grok (чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией xAI Илона Маска - УНИАН)?".

На что Левитт сказала:

"Я поговорю с ним об этом, да".

В Axios подчеркнули, что при администрации Трампа технологические и AI-компании хотят получить выгодные государственные контракты, ведь федеральные барьеры для внедрения их технологий снижаются.

"Неясно, имеет ли Grok какие-то контракты с Министерством юстиции. Однако xAI, вместе с другими AI-компаниями, включая Google, Anthropic и OpenAI, недавно объявили о контрактах на сумму 200 миллионов долларов с Министерством обороны", - добавили в издании.

Политическая деятельность Маска - последние новости

Ранее Business Insider писал, что Маск не единственный бизнесмен, который пытался бросить вызов политике США. Недавно миллиардер заявил, что создает "Партию Америки". Это произошло после того, как его политический союз с президентом США Дональдом Трампом завершился громким разрывом.

Как отметили в издании, такими бизнесменами до Маска были Эндрю Янг, Говард Шульц и Росс Перо.

В то же время президент США Дональд Трамп отреагировал на новую партию Маска. Американский лидер публично высмеял намерения миллиардера.

"Я думаю, что это смешно - создавать третью партию. Мы имеем огромный успех с Республиканской партией. Демократы сбились с пути, но это всегда была двухпартийная система, и я думаю, что создание третьей партии только добавляет путаницы", - подчеркнул он.

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