В Турции назвали точное время начала экспорта зерна из Украины.
Первое судно с зерном выйдет из одного из украинских портов в понедельник, 1 августа, в 8:30 по Киеву, сообщило Минобороны Турции в Twitter.
Напомним, в Стамбуле 22 июля было подписано соглашение, которое предполагает разблокирование украинских портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" для экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции.
Глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны РФ Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с Турцией и Организацией Объединенных Наций.
Стоит отметить, что Украина полностью контролирует порты, из которых должен осуществляться экспорт.
29 июля Кубраков сообщал, что в портах "Одесса" и "Черноморск" были готовы к отправке 10 судов с украинским зерном.
По сведениям CNN Turk, первое судно с зерном из Украины должно прибыть в турецкие территориальные воды 3 августа.
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