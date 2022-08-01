Экспорт зерновых начнется сегодня около 9 утра, сообщили в турецком Минобороны.

В Турции назвали точное время начала экспорта зерна из Украины.

Первое судно с зерном выйдет из одного из украинских портов в понедельник, 1 августа, в 8:30 по Киеву, сообщило Минобороны Турции в Twitter.

Напомним, в Стамбуле 22 июля было подписано соглашение, которое предполагает разблокирование украинских портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск" для экспорта украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Глава Министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны РФ Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с Турцией и Организацией Объединенных Наций.

Стоит отметить, что Украина полностью контролирует порты, из которых должен осуществляться экспорт.

29 июля Кубраков сообщал, что в портах "Одесса" и "Черноморск" были готовы к отправке 10 судов с украинским зерном.

По сведениям CNN Turk, первое судно с зерном из Украины должно прибыть в турецкие территориальные воды 3 августа.

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