Объем валютных резервов Украины достиг рекордной отметки.

Официальный курс доллара в Украине с 28 июля по 3 августа будет находиться в диапазоне 41,8-42,1 гривни. Максимальный рост американской валюты по итогам июля по сравнению с началом года может составить 0,4%.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

По его словам, курс доллара будет зависеть от действия режима "управляемой гибкости" и активности регулятора по насыщению спроса. Эксперт напомнил, что по состоянию на конец июня объем валютных резервов Украины достиг рекордной отметки, превысив 45 млрд долл. По его оценкам, объем валютных интервенций будет довольно стандартным и не превысит 800 млн долл. за неделю.

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"Колебания доллара, разница между курсами покупки/продажи, различия между курсами межбанка и наличного рынка останутся крайне незначительными. Также стоит ожидать разнонаправленные курсовые изменения: курс доллара будет незначительно расти и снижаться в цене. То есть "правила" рынка относительно курса доллара останутся почти без изменений", - сказал банкир.

В то же время курс евро будет формироваться на основе двух показателей: котировки пары доллар/евро на мировых рынках, а также соотношение гривни к доллару в Украине.

"По нашему предположению, соотношение доллара к евро вряд ли существенно изменится, что фактически будет гарантировать, что "украинский" курс евровалюты останется в коридоре 48,5-49,7 гривни, что будет соответствовать мировому курсу 1 евро за 1,15-1,17 доллара", - отметил Лесовой.

Он также отметил, что главными факторами, которые будут влиять на "разрыв" стоимости доллара к евро будет заключаться в нескольких плоскостях: поведение мировых инвесторов - перенаправление финансов в "безопасные" механизмы сохранения, действие новых пошлин США особенно для ЕС, ситуация на Ближнем Востоке, противоречия между США и странами БРИКС и тому подобное.

Основные показатели валютного рынка с 28 июля по 3 августа, по прогнозу банкира, будут следующими:

коридоры валютных изменений: 41,6-42 грн/долл. и 48,5-49,5 грн/евро (на межбанке) и 41,6-42,2 грн/долл и 48-49,5 грн/евро (на наличном рынке);

ежедневные курсовые изменения: на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в комбанках - до 0,1-0,2 грн, в обменных пунктах - до 0,3 грн;

средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка: 0,1-0,15 грн;

недельные курсовые отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от начального понедельничного курса.

"На следующей неделе общая ситуация на валютном рынке будет во многом похожей на июльскую: колебания курса доллара уступят место в заголовках СМИ изменениям курса евро. В то же время перспектив для обесценивания что доллара, что евро нет. Поэтому можно предположить, что курсовых "скачков" не произойдет", - добавил Лесовой.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 24 июля остался на уровне 42 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,50 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 12 копеек и составляет 49,35 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 48,70 гривни за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 24 июля подорожал на 5 копеек 41,95 гривни за доллар, а курс евро вырос на 20 копеек и составляет 49,40 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,35 гривни, а евро - по курсу 48,40 гривни за единицу иностранной валюты.

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