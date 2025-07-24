Мужчина был одним из пяти подозреваемых по делу о смерти актера.

Известный американский актер и звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года в результате сильного воздействия кетамина. Два года суд рассматривал это дело и ранее называл пятерых подозреваемых в смерти мужчины. Однако стало известно, что один из подозреваемых - калифорнийский врач Сальвадор Пласенсиа признал себя виновным в поставке кетамина.

Как отмечает CNN, Сальвадора обвиняли по четырем пунктам в распространении кетамина и он признался, что был причастен к этому. 43-летнему мужчине грозит максимальное наказание в виде десяти лет лишения свободы по каждому пункту обвинения. То есть, суммарно он может просидеть в тюрьме 40 лет.

"Он полностью берет на себя ответственность, признавая себя виновным в распространении наркотиков, и признает свою неспособность защитить Перри, пациента, который был особенно уязвимым из-за зависимости", - отмечается в заявлении представителей врача.

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К слову, сам Пласенсиа добавил, что планирует отказаться от медицинской лицензии в течение следующих шести недель. Сейчас он останется на свободе под залог, а окончательный приговор ему должен выдвинуть суд 3 декабря 2025 года.

Напомним, ранее стало известно, что Мэттью Перри составил завещание за 14 лет до своей смерти.

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