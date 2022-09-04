"Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом", - сказал Джон Кирби.

США готовы выдавать визы "хорошим россиянам", ведь якобы народ РФ не должен страдать из-за преступных действий режима Путина.

Об этом в интервью российскому телеканалу "Дождь" заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, Вашингтон накладывает санкции на российского президента, а также на его окружение и олигархов кремля. Санкции также вводятся против сторонников режима и тех, кто так или иначе поддерживают войну.

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"Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивный путь. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ нужно винить. Это президент Путин и его кабинет, его режим насаждают эту незаконную и беспричинную войну в Украине, и сами россияне не должны в результате этого страдать", – сказал Кирби.

Запрет на выдачу виз россиянам - что известно