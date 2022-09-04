США готовы выдавать визы "хорошим россиянам", ведь якобы народ РФ не должен страдать из-за преступных действий режима Путина.
Об этом в интервью российскому телеканалу "Дождь" заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон накладывает санкции на российского президента, а также на его окружение и олигархов кремля. Санкции также вводятся против сторонников режима и тех, кто так или иначе поддерживают войну.
"Но мы не считаем, что привлекать к ответственности всех россиян за действия Путина – это продуктивный путь. Мы считаем, что это не нужно превращать в войну со всем российским народом. Не российский народ нужно винить. Это президент Путин и его кабинет, его режим насаждают эту незаконную и беспричинную войну в Украине, и сами россияне не должны в результате этого страдать", – сказал Кирби.
Запрет на выдачу виз россиянам - что известно
- За запрет на выдачу шенгенских виз гражданам РФ выступили пять стран: Эстония, Литва, Чехия, Финляндия и Дания. Первая страна из списка уже реализовала ограничения на въезд.
- ЕС отменил упрощенный режим выдачи виз россиянам.
- Литва предложила анкетировать россиян при въезде в ЕС, одним из вопросов может быть "Чей Крым?".