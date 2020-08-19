В Бундестаге призвали власти Беларуси прекратить насилие в отношении участников протестов

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле считает очевидным, что режиму в Беларуси «пришел конец».

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

«Когда диктатору приходит конец, лучше всего найти способ отказаться от дальнейшего насилия», - сказал Шойбле, добавив, что для него является «очевидным, что режиму в Беларуси пришел конец».

По его словам, в свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что использует все свои возможности для того, чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия.

«При этом европейцы не стремятся к переделу сфер влияния, а осознают свою ответственность - в том числе за своих соседей», - пояснил немецкий политик.

Он подчеркнул важность урегулирования сложившейся ситуации ненасильственными методами.

«Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций - в том числе тех, которые он попытался организовать, - говорят сами за себя», - добавил Шойбле.

Выборы и протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его главный оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

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С 9 августа, по данным МВД Беларуси, в разных городах страны были задержаны около 7000 участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

По данным правозащитников, во время уличных акций в Беларуси в результате действий силовиков погибли не менее пяти человек, еще семеро находятся в критическом состоянии в реанимации, около 200-300 задержанных правозащитники считают политзаключенными.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне. Он провел телефонные разговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По их итогам в Кремле выразили готовность предоставить "содействие в решении проблем" в Беларуси.

14 августа в Евросоюзе заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие в отношении протестующих.

Сегодня, 18 августа, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не представляет угрозы для Беларуси и не наращивает силы у белорусских границ.

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Автор: Тамара Отовская