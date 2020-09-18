Она отметила, что действия властей в Минске прямо противоречат всем международным нормам", хотя Беларусь имеет международные обязательства по соблюдению прав человека.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала международное сообщество принять участие в урегулировании кризиса в стране, который начался после президентских выборов 9 августа.

Об этом она сказала в видеообращении к Совету ООН по правам человека, которое показали сегодня на заседании, передает DW.

Тихановская подчеркнула, что действия власти в Минске прямо противоречат "всем международным нормам", хотя Беларусь имеет международные обязательства по соблюдению прав человека. "Это также означает, что международное сообщество имеет право жестко реагировать в случае несоблюдения этих обязательств", - заявила она.

При этом Тихановская отметила, что не считает международное влияние на власти Беларуси вмешательством во внутренние дела страны.

"Важно признавать, что отстаивание прав человека не является вмешательством во внутренние дела. Это общий вопрос человеческого достоинства", - уверена она.

При этом Тихановская заявила, что оппозиция и ее сторонники готовы к диалогу с властью с целью мирного разрешения кризиса.

"Мы, демократическое большинство белорусов, неоднократно выражали свою приверженность принципу верховенства закона, демократических ценностей, и мирного диалога", - отметила она и добавила, что требования оппозиции полностью соответствуют нормам международного права.

Тихановская призвала немедленно прекратить насилие в отношении участников мирных протестов, освободить политзаключенных и впустить в страну спецдокладчика ООН по Беларуси.

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Что происходит в Беларуси: Хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них во время задержания и в СИЗО сильно били. Сотни людей пострадали, официально известно о трех погибших протестующих.

Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.

17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки. Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".

Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.

В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.

13 сентября во время массовых акций по всей Беларуси силовики вновь жестоко задерживали протестующих. Силу применяли даже к женщинам.

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Автор: Леся Лещенко