По мнению члена Координационного совета, Лукашенко потерял легитимность / Фото: REUTERS

Президент Беларуси Александр Лукашенко не вернет себе народную поддержку и не сможет больше управлять страной, даже если подавит протесты оппозиции.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Курейчик.

"Он (Лукашенко - ред.) проиграл выборы. Это значит, что у него нет легитимности и поддержки в обществе. 80% граждан Беларуси проголосовали против него, и сейчас его поддержка держится только на штыках ... Поддержку он уже не вернет. Будет ли страна подавлена силой, кровью, штыками, не будет - он все равно будет для граждан нелегитимным президентом ", - заявил оппозиционер.

Курейчик отметил, что Лукашенко не сможет управлять страной, которая его не поддерживает:

"Люди не будут подчиняться, не должны сохранять деньги в банках, будут плохо работать ... С кем я не говорю в Минске, все отвечают просто - если меня бьют дубинками, я не даю денег".

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Автор: Андрей Василюк