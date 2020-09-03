Президент Беларуси Александр Лукашенко не вернет себе народную поддержку и не сможет больше управлять страной, даже если подавит протесты оппозиции.
Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Курейчик.
"Он (Лукашенко - ред.) проиграл выборы. Это значит, что у него нет легитимности и поддержки в обществе. 80% граждан Беларуси проголосовали против него, и сейчас его поддержка держится только на штыках ... Поддержку он уже не вернет. Будет ли страна подавлена силой, кровью, штыками, не будет - он все равно будет для граждан нелегитимным президентом ", - заявил оппозиционер.
Курейчик отметил, что Лукашенко не сможет управлять страной, которая его не поддерживает:
"Люди не будут подчиняться, не должны сохранять деньги в банках, будут плохо работать ... С кем я не говорю в Минске, все отвечают просто - если меня бьют дубинками, я не даю денег".
Что происходит в Беларуси: Хроника протестов
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.
- Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку.
- В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 17 августа предприятия по всей Беларуси начали забастовки.
- Действующий президент Лукашенко перед работниками МКЗТ заявил: "пока вы меня не убьете, других выборов не будет".
- Белорусская оппозиция создала Координационный совет, цель которого - обеспечить транзит власти.
- Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что может привлечь армию для разгона протестующих.
- 24 августа Ольгу Ковальков, доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской, и другого члена Координационного совета - Сергея Дылевского - задержали в Минске. 25 августа суд назначил им по 10 суток админареста.
- В ЕС начали готовить санкции против белорусских чиновников. Латвия, Литва и Эстония уже запретили въезд 30 гражданам Беларуси. Среди них - президент страны Александр Лукашенко.
- 30 августа во время "Марша мира и независимости" вновь произошли задержания. На улицах Минска заметили гусеничную военную технику.
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