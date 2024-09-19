Украина обратилась к Организации Объединенных Наций (ООН) и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой посетить Курскую область России. В ООН заявили, что готовы прибыть на контролируемую Украиной территорию Курской области, однако, чтобы это сделать, организации нужно разрешение РФ. Поэтому, думаю, в целом такая миссия маловероятна. Ведь сам по себе тот факт, что в Курской области находятся украинские военные, для Москвы является большим унижением.

Самое главное - надо не забывать, что россияне не особо торопились предоставлять какие-то там разрешения на оккупированных ими территориях Украины. Ведь им невыгодно давать возможность фиксировать свои же преступления. Тем более, им невыгодно предоставлять возможность Украине показать, что она не совершает такие преступления на территории Курской области. Поэтому, конечно, РФ вряд ли согласится на "курскую миссию" международников.

Зато нам миссия ООН в Курске нужна прежде всего для того, чтобы показать разницу между контролируемыми украинскими Силами обороны российскими территориями, и соответственно - то, что россияне делают на наших оккупированных территориях. Я вижу это исключительно в контексте увеличения давления на Москву.

Конечно, Россия не хочет, чтобы на нее оказывали давление, поэтому, логично, что она будет всячески сопротивляться.

В общем, курская операция Сил обороны Украины - это очень важная вещь не только с военной точки зрения. Она важна прежде всего потому, что мы использовали военный инструмент, для достижения политических целей и возможности оказывать давление на агрессора. И это уже сработало. Мы все видели растерянность российского военно-политического руководства и его неадекватность.

Во-первых, из-за того, что они до сих пор не назвали это войной, а продолжают делать вид, что это - "специальная военная операция".

Во-вторых, они решили на наше военное присутствие на Курщине отреагировать так, будто там - какие-то террористы, и назначили ФСБ руководить этой операцией.

А самое главное - Владимир Путин не решился ввести всеобщую мобилизацию, у него нет сил и средств. И даже если Путин отзовет серьезные силы с востока Украины, это ему все равно не даст возможности существенно изменить ситуацию на курском направлении.

Еще один момент - существует также внутреннее давление, поскольку россияне видят, что "красные линии" были перейдены. Не говоря уже о давлении на наших партнеров - мы показали, что это не "тупик", из-за нашей операции на Курщине нет ядерной эскалации...

Таким образом мы пытаемся развить политический успех с применением нашего военного потенциала. И поэтому миссия ООН на Курщине - наша инициатива, вопрос о которой следует поднимать во время заседания Генеральной ассамблеи ООН, которое состоится уже вскоре.

Да, вполне понятно, какой будет результат. Однако мы, по крайней мере публично, пытаемся говорить о необходимости такой миссии, создать точку давления на Россию. И независимо от того, состоится миссия или нет, Украина будет в выигрыше.

Мы показываем прозрачность - что мы не совершаем преступлений, заботимся о местном населении, предоставляем гуманитарную помощь, заботимся о том, чтобы эти территории функционировали для гражданского населения. Если на Курщину приедут представители из ООН и это зафиксируют, конечно, для нас это выгодно. Если же россияне (ожидаемо) откажутся допускать миссию, это для нас также дополнительный аргумент, что Кремль - неконструктивный, не хочет мира, скрывает правду и тому подобное. То есть оба варианта - нам на пользу.

Александр Хара, дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий