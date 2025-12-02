Администрация президента США Дональда Трампа даже не предупредила немецких партнеров о приостановке поставок отдельных видов вооружения для Украины.

США приостановили поставки части вооружения в Украину и оборвали один из прямых контактов с немецкими генералами, которые координировали помощь Киеву. Об этом рассказал генерал-лейтенант Бундесвера Кристиан Фройдинг в интервью американскому изданию The Atlantic.

Немецкий генерал, занимающий должность командующего сухопутными силами вооруженных сил ФРГ, ранее возглавлял специальную рабочую группу по координации военной поддержки Украины при Министерстве обороны Германии. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа даже не предупредила немецких партнеров о приостановке поставок отдельных видов вооружения для Украины.

Он отметил, что еще до недавнего времени мог круглосуточно обмениваться текстовыми сообщениями с представителями Пентагона, однако сейчас этот канал связи прекращен.

Видео дня

Генерал заявил, что теперь для получения информации ему приходится обращаться в посольство ФРГ в Вашингтоне, где, по его словам, работает человек, который пытается "найти хоть кого-то в Пентагоне".

Помощь Украине со стороны Запада заметно сократилась - что известно

Как сообщал УНИАН, военная поддержка Украины со стороны Запада заметно уменьшилась. США, которые были крупнейшим предоставителем помощи, не предоставили ничего с момента инаугурации Дональда Трампа.

А европейская помощь вооружением и боеприпасами существенно сократилась в текущем году. В частности летом этого года обязательства Европы сократились на 57% по сравнению с первым полугодием, со средних 3,8 до 1,9 миллиарда евро в месяц. В общем ежемесячная военная помощь всех стран-доноров была примерно на 40% ниже уровня первых шести месяцев текущего года.

Вас также могут заинтересовать новости: