Этот законопроект является ответом на вето президента Навроцкого на предыдущий проект закона по этому вопросу.

Совет Министров Польши одобрил новый законопроект, который должен урегулировать вопросы поддержки иностранцев, и в частности, граждан Украины. Речь идет о выплатах иностранцам в рамках таких социальных программ как "800+", "Добрый старт" и "Активные родители".

Как сообщает PAP, об этом сказал министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский. По его словам, одобренный Советом министров законопроект – это ответ на вето президента Польши Кароля Навроцкого относительно временной защиты украинцев, находящихся в Польше.

"В этом законе мы исходим из двух основных предложений: первый вопрос – это комплексное регулирование вопроса выплат для всех иностранцев, находящихся в Польше... с комплексными решениями по всем выплатам, выплачиваемым иностранцам, которые легально находятся в Польше, независимо от их национальности", – сказал министр.

Он добавил, что законопроект предусматривает регулирование вопроса о выплатах: 800+, "Хороший старт" и "Активные родители".

"Получение выплат будет зависеть от профессиональной активности лица на территории Польши. Исключением являются те, кто воспитывает детей с инвалидностью – при условии предоставления соответствующей справки из польских учреждений. Все будет базироваться на данных об уплате взносов в ZUS, в рамках его систем. Мы совершенствуем и усиливаем контроль в этой сфере", – сказал Кервинский.

Как сообщает Польское радио, по словам премьер-министра Дональда Туска, такие льготы, как программа "800+", за некоторыми исключениями, будут предоставляться только иностранцам, которые работают и платят налоги в Польше.

Этой льготой украинцы смогут пользоваться также в тех ситуациях, которые делают невозможным трудоустройство. Например, украинцы, которые пользуются помощью по уходу за ребенком.

"800+" будет для украинок и украинцев, которые работают, или находятся на вынужденной безработице... В других случаях надо будет работать и платить налоги, чтобы иметь возможность пользоваться "800+", если ты являешься иностранцем. И это независимо от национальности. Хорошо было бы, чтобы в польском государстве другие национальности не чувствовали себя лучше, чем поляки", – подчеркнул Туск.

Премьер-министр подчеркнул, что изменения касаются всех иностранцев, но украинцы являются самой большой группой, которая получает финансовую помощь от государства. Он также заверил Украину в постоянной поддержке в защите от российской агрессии.

Украинцы в Польше: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, в августе 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон о помощи украинским гражданам. По его убеждению, украинцы не должны быть выше поляков в Польше. Он считает, что льготы по программе "800+" должны получать только те украинцы, которые обязуются работать в Польше.

Опрос показал, что большинство граждан Польши поддерживают решение президента страны о ветировании закона о помощи украинским беженцам.

