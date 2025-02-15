Президент акцентировал, что соглашение подписывается на уровне министров.

Президент Владимир Зеленский заявил, что не дал министрам подписать соглашение о полезных ископаемых с США, потому что оно не готово и не защищает интересы Украины. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами по итогам участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Для меня очень важно говорить именно об инвестициях в Украину. И это должно быть юридически правильно выписано, корректно. Можно думать, как профит от них распределять, если все это связано с гарантиями безопасности. Эту связь в документе я пока не вижу", - сказал он.

Глава государства акцентировал, что соглашение о полезных ископаемых подписывается на уровне министров.

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Соглашение о полезных ископаемыых Украины - что сообщалось

Напомним, NBS News со ссылкой на четыре американских чиновника сообщили, что США предложили Украине предоставить им 50% собственности на полезные ископаемые.

В Financial Times также со ссылкой на несколько источников отметили, что Зеленский отклонил это предложение и сейчас пытается договориться о более выгодной сделке.

Отмечается, что президент Украины хочет, чтобы американские и европейские гарантии безопасности были напрямую связаны с любым соглашением относительно украинских запасов. Он также хочет, чтобы другие страны, включая государства ЕС, были вовлечены в будущую эксплуатацию природных ресурсов.

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