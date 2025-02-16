По словам президента Украины, экономическое соглашение не будет работать, если наше государство не получит гарантий безопасности от США.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал потенциальное соглашение между США и Украиной по полезным ископаемым. По его словам, любая сделка, связанная с украинскими минералами, должна сопровождаться гарантиями безопасности со стороны США.

"Мы посмотрели, что импортирует Америка, какие полезные ископаемые, что Америка импортирует для своей промышленности. И когда мы взяли титан - это один из примеров, титан - мы сказали, что мы имеем титан в Украине, и это точная информация. И его хватит для промышленности на 40 лет", - отметил глава государства в интервью NBC News.

Известно, что администрация президента США Дональда Трампа предложила право на владение Америкой 50% полезных ископаемых Украины в обмен на военную поддержку.

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"Помогите нам защитить это, и мы заработаем на этом деньги вместе. Если мы не получим гарантий безопасности от США, я считаю, что экономическое соглашение не будет работать. Все должно быть справедливо", - добавил Зеленский.

Полезные ископаемые для США - что известно

Как писал УНИАН, ранее в Белом доме раскритиковали решение Зеленского отказаться подписывать соглашение о полезных ископаемых. Там назвали такое решение "близоруким", по крайней мере на данный момент.

В то же время президент Украины объяснил, почему не дал подписать соглашение о полезных ископаемых с США. По его словам, соглашение не готово и не защищает интересы нашего государства.

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