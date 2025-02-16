Президент Украины заявил, что соглашение не готово, и не дал министрам его подписывать.

Соглашение с США о полезных ископаемых, которое Украина отказалась подписывать, не предлагало никаких конкретных гарантий безопасности взамен, пишет Associated Press со ссылкой на несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

Отмечается, что Украина сейчас готовит "встречное предложение", которое будет передано США в "ближайшем будущем".

"Я не позволил министрам подписать соответствующее соглашение, потому что, по моему мнению, оно не готово защищать нас и наши интересы, - заявил президент Украины Владимир Зеленский. - Я думаю, важно, чтобы вице-президент (Джей Ди Вэнс) понял меня: если мы хотим что-то подписать, мы должны понимать, что это сработает".

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Высокопоставленный чиновник Белого дома назвал такое решение Зеленского "близоруким", по крайней мере на данный момент.

Специалист Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что "президент Зеленский недальновидно относится к прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине". По его мнению, соглашение позволит американским налогоплательщикам "возместить" деньги, отправленные в Киев, одновременно развивая экономику Украины.

Как добавил Хьюз, Белый дом считает, что "обязательные экономические связи с Соединенными Штатами будут лучшей гарантией от будущей агрессии и неотъемлемой частью прочного мира":

"США признают это, русские признают это, и украинцы должны это признать".

По словам нынешних и бывших высокопоставленных украинских чиновников, предложение было сосредоточено на том, как США могли бы использовать природные ресурсы Киева "в качестве компенсации" за поддержку, уже оказанную Украине администрацией Байдена, и в качестве оплаты за будущую помощь.

Один из источников сказал, что "это колониальное соглашение, и Зеленский не может его подписать".

Один из чиновников предположил, что предложение США не учитывало, как украинские месторождения будут защищены в случае продолжения российской агрессии. По его мнению, у США нет "готовых ответов" на этот вопрос, и что одним из выводов из обсуждений в Мюнхене станет вопрос о том, как обеспечить безопасность любой операции по добыче полезных ископаемых в Украине.

Соглашение о полезных ископаемых Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что не дал министрам подписать соглашение о полезных ископаемых с США, потому что оно не готово и не защищает интересы Украины:

"Для меня очень важно говорить именно об инвестициях в Украину. И это должно быть юридически правильно выписано, корректно. Можно думать, как профит от них распределять, если все это связано с гарантиями безопасности. Эту связь в документе я пока не вижу".

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