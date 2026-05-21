Готовьтесь к пробкам: в Киеве почти на неделю ограничат движение

Водителей Киева предупредили о перекрытиях на Северном мосту и Гостомельском шоссе.

В Киеве временно ограничат движение транспорта на Северном мост и Гостомельськом шосе из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в КГГА.

С 12:00 22 мая до 19:00 25 мая частичные ограничения будут действовать на Северном мосту в направлении станции метро Почайна. Коммунальщики будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие.

На время работ движение транспорта организуют по крайней левой и крайней правой полосам.

Кроме того, с 22 по 31 мая частично ограничат движение на Гостомельском шоссе в Святошинском районе столицы. Ремонт дорожного покрытия будут проводить поочередно в обоих направлениях с перекрытием отдельных участков.

В КГГА предупредили, что сроки работ могут изменить в случае ухудшения погодных условий. Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов по городу.

Напомним, председатель Комитета по развитию инфраструктуры Федерации работодателей Украины, СЕО и основатель Autostrada Максим Шкиль заявил, что в секторе дорожного строительства сложилась сложная ситуация, связанная с отсутствием договоров и фактически работой предприятий за свой счет, ведь правительство не выделило финансирование на проведение текущего ремонта магистралей. Дорожные работы в Украине могут завершиться уже с 1 июня, ведь компании не получают финансирования и работают фактически в долг.

