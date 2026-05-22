SpaceX подала документы на историческое IPO и раскрыла свои самые безумные планы

Заводы на Марсе и добыча ресурсов на астероидах: SpaceX раскрыла планы на триллионные рынки перед историческим IPO.

Аэрокосмическая компания Илона Маска официально подала документы для проведения первичного публичного размещения акций, представив инвесторам масштабную стратегию создания внеземной экономики.

Об этом сообщает Busines Insider со ссылкой на обнародованное заявление по форме S-1, которое является обязательным этапом перед выходом компании на биржу. Ожидается, что листинг SpaceX станет одним из крупнейших в истории американского фондового рынка. Публикация этих документов открыла инвесторам детальный взгляд не только на финансовые показатели, но и на долгосрочные космические амбиции основателя компании.

В официальной заявке руководство SpaceX предлагает инвесторам смотреть далеко за пределы традиционного ракетного бизнеса и спутниковой сети Starlink. Документ фактически служит чертежом для построения будущей многопланетной инфраструктуры. Среди ключевых направлений, которые в будущем могут превратиться в экономические возможности стоимостью в триллионы долларов, компания называет создание постоянных колоний на Луне и Марсе, развитие масштабного космического туризма, а также запуск фармацевтического производства на околоземной орбите в условиях микрогравитации. Особое место в планах Маска занимает добыча ценных редкоземельных металлов и платиновой группы на астероидах с помощью автономных роботов.

Видео дня

В тексте заявки представители SpaceX признают, что большая часть описанных научно-фантастических технологий на данный момент еще не доказана на практике или вовсе не существует. По этой причине компания сознательно исключила их из своих текущих официальных рыночных оценок, поскольку сроки реализации и точные масштабы проектов остаются неопределенными. Тем не менее, Маск делает ставку на то, что стремительное снижение стоимости запусков за счет полностью многоразовых систем, совершенствование спутниковых технологий и расширение вычислительных мощностей со временем откроют эти рынки. В частности, система Starship в перспективе должна обеспечить не только регулярные пассажирские и грузовые рейсы на Луну и Марс, но и сверхбыструю транспортировку людей между мегаполисами на Земле менее чем за полчаса.

Подготовка к выходу на биржу проходит на фоне масштабной корпоративной реструктуризации империи Илона Маска. В поданных документах подробно описывается интеграция его искусственного интеллекта после того, как в феврале текущего года SpaceX объявила о поглощении стартапа xAI вместе с соцсетью X и чат-ботом Grok. Таким образом, будущие инвесторы получат доступ к вертикально интегрированному технологическому гиганту, который планирует использовать искусственный интеллект для управления орбитальными дата-центрами и координации автономных роботов в глубоком космосе.

Планы Илона Маска - последние новости

Ранее компания SpaceX подала заявку на первичное размещение акций (IPO). Как пишет NBC, это может сделать ее генерального директора Илона Маска первым в мире триллионером. Согласно информации, это будет крупнейшее IPO в истории, превзошедшее дебют нефтяной компании Saudi Aramco, которая в 2020 году привлекла 29,4 миллиарда долларов от инвесторов в ходе своего IPO.

Вас также могут заинтересовать новости: