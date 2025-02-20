Москва сформировала свою делегацию для переговоров только после того, как это сделали США.

Российский диктатор Владимир Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах с США, чтобы получить как можно больше уступок со стороны Вашингтона. Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в состав российской делегации на переговорах вошли люди, которые, по мнению Путина, наиболее эффективны в коммуникации с конкретными лицами со стороны США. По словам аналитиков, так глава РФ хочет добиться максимально выгодной сделки с президентом США Дональдом Трампом.

В ISW напомнили, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что Путин назначит переговорщика для диалога с США только после того, как Вашингтон назначит своего переговорщика.

Видео дня

Аналитики подчеркнули, что росСМИ писали о том, что США первые сформировали делегацию для двусторонних переговоров в Саудовской Аравии, после чего Москва подобрала самых подходящих кандидатов в свою переговорную делегацию.

По данным росСМИ, Кремль хочет восстановить доступ к замороженным резервам Центрального банка России в США на сумму около 6 миллиардов долларов. Также Москва на переговорах настаивала на том, чтобы обе страны возобновили работу своих дипломатических миссий.

В ISW считают, что Путин пытается подтолкнуть США к принятию экономических и дипломатических условий, которые не связаны с войной в Украине, вероятно, в обмен на уступки Украины и Запада, которые связаны с боевыми действиями. Аналитики уверены, что если Штаты пойдут на это, у Вашингтона появятся рычаги влияния, необходимые для достижения заявленной Трампом цели - достижения мира в Украине.

Переговоры о завершении войны - важные новости

Ранее в The Moscow Times сообщали, что Россия на переговорах в Эр-Рияде просила США разморозить активы и ослабить санкции. Также Кремль добивался от США возвращения двух дач в Нью-Йорке и Мэриленде.

Кроме того, The New York Times писало, что россияне надеются избавиться от статуса "изгоя" в мире после переговоров РФ и США. В России считают, что эти переговоры будут способствовать возвращению мировых брендов и авиасообщения с США.

Вас также могут заинтересовать новости: