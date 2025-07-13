Она также рассказала, как восстанавливается после родов.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая 15 июня родила первенца, призналась, что занималась спортом во время беременности.

В своем Instagram звезда отметила, что позволяла себе физические нагрузки каждый день пока была в положении и много плавала. Поэтому сейчас, уже почти через месяц после родов, снова вернулась к спорту.

"Во время беременности я занималась каждый день, плюс плавала большие дистанции (2-3 км за тренировку), но это моя философия и я не начала заниматься спортом вчера. Я с ним с детства. Поэтому учитывая то, что я хорошо знаю свое тело и свой организм, через четыре недели после родов я начала посещать зал", - написала Никитюк.

Видео дня

Леся также добавила, что будет заниматься под наблюдением тренера, чтобы все было безопасно.

"Работать буду с тренером, чтобы не задеть те мышцы, которые еще не готовы к работе. Еще раз всем спасибо за комплименты и хорошие комментарии. Я вас люблю, мамочки", - написала телеведущая.

К слову, Никтюк долгое время скрывала свою беременность, но позже призналась, что родила сына. Отцом малыша стал военнослужащий Дмитрий Бабчук, с которым Леся помолвлена.

Напомним, ранее Леся Никитюк впервые показала свою фигуру после рождения сына.

Вас также могут заинтересовать новости: