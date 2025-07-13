Артистка поделилась архивным снимком в сети.

Известная украинская певица Ирина Билык, которая ранее умилила фото с сыном от экс-супруга-россиянина, снова поделилась уникальным кадром. На этот раз звезда показала, как выглядела в школьные годы.

В своем Instagram артистка опубликовала архивное фото. На нем Ирина сидит в школьной форме и с двумя хвостиками на голове. Школьница Билык сидит за музыкальным инструментом и поет.

"Лучшие воспоминания о школьных годах - это то, что ни один школьный концерт не обходился без моего выступления. Спасибо учителям и ученикам, что еще тогда разглядел во мне певицу", - написала Билык.

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К слову, Ирина еще с детства занималась балетом и выступала в детском ансамбле. В 1989 году поступила в Киевское музыкальное училище им. Глиэра и участвовала в фестивале "Червона рута". Сольная карьера Билык началась в 1995 году, а ее песни "Так просто", "Одинокая", "Ти мій" и многие другие сразу стали настоящими хитами.

Напомним, ранее певица Ирина Билык удивила сеть заявлением о личной жизни.

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