Кувалдин выступает за то, чтобы каждый украинец заслужил право быть гражданином.

Украинский певец, лидер регги-группы The VYO и военный Мирослав Кувалдин сделал резкое и категоричное заявление о русском языке и правах украинцев, которые служат в Силах обороны.

В интервью hromadske певец ответил на вопрос, возможны ли конфликты в музыкальной среде после окончания войны.

"Никаких конфликтов не будет. У нашего общества память, как у рыбки гуппи. Приедет Потап, Винник - и все пойдут в Одессе на Аркадию курить кальян. Но появятся "социально обеспокоенные" люди и будут решать это по-своему. Мне хочется, чтобы до людей как-то доходило. С каждым падением ракеты, с каждым взрывом дома. Человеку должно становиться стыдно, он должен опускать глаза, если не знает украинского языка. А если уж и говорить по-русски, то тихо и вполголоса. Тем более - начинать что-то рассказывать", - заявил Кувалдин.

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При этом он выступил за то, чтобы в Украине на законодательном уровне все урегулировали "как в Древнем Риме": "кто воюет - тот и голосует, тот и выбирает". По его мнению, так было бы проще:

"Заслужи право быть гражданином. Понятно, что это немного архаичные методы, но, думаю, они сняли бы массу вопросов… То, что необходимо предоставлять определенные преференции тем, кто сейчас платит кровью, - это, на мой взгляд, очевидно".

Сам Кувалдин служит в мобильной группе "Культурного десанта":

"Таких у нас 5. Они находятся вдоль линии боевого столкновения на пяти направлениях. Это группы из 4-6 человек. Я служу в Запорожье, или нас перебрасывают на Николаев и Херсон. Две группы в Донецкой области служит, есть группа в Сумской области. Эти группы состоят из нескольких артистов разных жанров. Обычно там есть поэт, музыкант, кукольник. Возможно, кто-то, умеющий рассказывать истории - юморист или просто сторителер. И вот эти мобильные группы сейчас называются "Культурным десантом". В наши задачи входит непосредственная работа с личным составом".

Напомним, ранее известный украинский певец-воин Мирослав Кувалдин высказался об артистах, которые не служат в ВСУ.

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