Иногда путь к счастью начинается с внутреннего выбора.

Начиная с 13 июля 2025 года, когда Сатурн разворачивается в ретроград, три знака Зодиака окажутся под покровительством Вселенной. Этот транзит хоть и не отличается мягкостью, но дает ценные результаты, особенно для тех, кто готов к внутренней трансформации, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Дева

Пока другие переживают ретроград Сатурна как испытание, вы, Дева, ощущаете неожиданное спокойствие. Этот период позволяет навести порядок, вернуть фокус и укрепить то, что требует внимания. Никакой спешки, только уверенность и четкие шаги. Вы отказываетесь действовать под давлением и осознанно выбираете путь легкости. Ваша работа над собой не остается незамеченной.

Стрелец

Для Стрельца этот период несет замедление, которое идет только на пользу. Обычно вы стремитесь к скорости, но ретроградный Сатурн мягко напоминает: не обязательно все решать за раз. Вы принимаете это новое состояние, находя в нем ресурс.

Водолей

Энергия ретроградного Сатурна работает тонко, но эффективно. Вы, Водолей, замечаете, что изменения начинаются не с внешнего, а с принятия. Больше не нужно бороться или доказывать. Сейчас главное - просто быть. Вы позволяете жизни течь своим чередом, и в этом находите покой.

Напомним, ранее стало известно, как дата рождения определяет характер и судьбу.

Вас также могут заинтересовать новости: