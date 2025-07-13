По словам военного, британское общество должно серьезнее воспринимать угрозу из космоса.

Следующая война Великобритании "с большой вероятностью" начнется в космосе. Об этом заявил генерал-майор, глава Космического командования Великобритании (UKSC) Пол Тедман, передает The Telegraph.

По его словам, "космическая сфера" станет все более важной в ближайшие годы. Также он призвал увеличить инвестиции для защиты страны от внеземных угроз.

"Космос является одной из самых быстро растущих сфер военного развития, и до вторжения в Украину Россия доминировала в этой области, когда Кремль сломал украинские спутники. Сейчас иностранные государства стремятся контролировать пространство над воздушным пространством перед запуском истребителей, и как Великобритания, так и США разрабатывают оружие, которое может быть использовано в космосе", - подчеркнули в издании.

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По словам Тедмана, Великобритания должна быть осторожнее в отношении угроз своим спутникам и больше инвестировать во внутренние космические возможности.

Когда журналисты The House спросили, начнется ли следующая война в космосе, генерал-майор ответил:

"Это очень вероятно. Чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства, нужно контролировать космическое пространство, что даст вам свободу маневра на суше и в морском пространстве. Если вы согласны с этим утверждением, то логика подсказывает, что перед тем, как делать что-либо, нужно обеспечить безопасность космического пространства".

Он заверил, что правительство премьер-министра страны Кира Стармера "понимает это", ведь космический сектор недавно получил значительные инвестиции. Однако Тедман предупредил, что UKSC "должен пройти долгий путь, прежде чем мы достигнем того объема и расходов, которые получают другие отрасли в рамках этих крупных обзоров".

В то же время военный отметил, что среди общества существует "космическая слепота", которая затрудняет значение важности его сектора при общении с избирателями.

"Трудно вызвать у британской общественности энтузиазм относительно космоса и его важности. Если вы хотите поговорить об инвестициях в армию, вы можете пойти и посмотреть на танк. Если вы хотите инвестиции в воздушные силы, вы можете пойти и посмотреть на самолет. Мне очень трудно продемонстрировать, как мы будем инвестировать деньги, и показать инвестиции в космос", - объяснил Тедман.

Подготовка Европы к возможной войне с РФ

Ранее издание Sky News писало, что Европе нужны миллионы дронов перед потенциальным нападением России, но их нет. В частности Комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс отметил, если кремлевский диктатор Владимир Путин прикажет атаковать НАТО, то Европа столкнется с армией, которая "прошла боевые испытания" и способна применить "миллионы дронов".

"На сегодняшний день на европейском континенте есть только две армии, которые прошли боевые испытания с миллионами дронов: одна - российская, которая планирует новые агрессии, вторая - украинская. Мы должны многому научиться у Украины: как организовывать оборону против миллионов дронов и как сделать свою оборонную промышленность по-настоящему инновационной", - подчеркнул он.

В свою очередь в The Telegraph писали, что Великобритания уже имеет план победы в случае нападения РФ на страну. Глава британской армии генерал сэр Роланд Уокер заверил, что армия Великобритании не только учится на примере Украины, но и быстро переоснащается.

"Традиционная тяжелая техника, танки, артиллерия и ударные вертолеты, составят 20 процентов, а остальные 80 процентов, как ожидается, будут приходиться на дроны. Любой, кто хоть немного погрузился в войну в Украине, согласится, что это хорошее сочетание", - сказал он.

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