Несмотря на штраф, обязанность обновить свои данные не исчезает.

Штраф за несвоевременное обновление персональных данных можно заплатить в приложении "Резерв+", однако даже после этого граждане все равно должны обновить свои данные. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, цитирует "РБК-Украина".

"В любом случае необходимость обновить свои данные после изменений остается за гражданином. Согласно действующему законодательству, например, если вы меняете телефон, вы должны его обновить и сейчас в "Резерв+" это доступно", - объяснила она.

В то же время Черногоренко подчеркнула, что есть граждане, которые не успели сделать это вовремя.

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"И вот сейчас для тех, кто это не успел сделать, как удобный выход из этой ситуации без похода в ТЦК выполнить свою обязанность и обновить данные. Потому что обязанность со штрафом не исчезает", - добавила чиновник.

Известно, что с 11 июля военнообязанные, которые не успели обновить свои данные, получили возможность сжечь штраф в "Резерв+" онлайн. Также на такую оплату будет действовать скидка 50%.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Минобороны сообщили, что отсрочка для добровольцев по "Контракту 18-24" будет гарантироваться законом. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства в пятницу, 27 июня.

В министерстве добавили, что гарантированная законодательно отсрочка позволит добровольцам отдохнуть и, при необходимости, пройти необходимую медико-социальную реабилитацию.

В то же время майор ВСУ Евгений Карась высказался о проблемах мобилизации и репутации ТЦК. По его словам, люди боятся мобилизации, потому что их напугали различными видео и историями - "эта истерика только усиливается "мейнстримом" и распространением фейков".

Однако он заверил, что можно помочь людям, которые боятся мобилизации.

"Если человеку страшно, он может договориться, чтобы его взяли на должность, которая ему подходит. Не все подразделения - это окопы и штурмовые операции. Есть штабные должности, аналитика, логистика, техническая поддержка - работы много, и она нужна", - подчеркнул Карась.

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