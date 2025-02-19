В Брюсселе уже вырисовывается новая реальность: США не на стороне Европы.

Война заставляет людей становиться на чью-то сторону. С начала полномасштабного вторжения Соединенные Штаты Америки сразу поддержали Украину, однако новый президент страны Дональд Трамп, как кажется многим в Европе, стал на сторону диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет Politico. Всего семь дней вмешательства Трампа в российско-украинскую войну "сделали реальностью ночные кошмары украинцев и многих их союзников". Действия американского президента подорвали трансатлантические отношения, которые лежали в основе европейской безопасности еще с 1945 года.

Европейские политики начинают понимать, насколько глубоко изменился их мир: теперь они имеют дело с Америкой, которая в лучшем случае скептически, а в худшем – враждебно настроена к старому миру, который они представляют. Если и были какие-то сомнения относительно того, насколько Трамп готов нажить себе врагов в Европе, то во вторник вечером он положил конец этим сомнениям, обвинив Украину в том, что она "начала" войну с Россией", – говорится в материале.

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Авторы отмечают, что такое откровенное игнорирование факта неспровоцированного вторжения Путина три года назад шокировало даже самых преданных друзей Америки в регионе.

По словам одного из европейских дипломатов, который говорил на условиях анонимности, "трансатлантическому альянсу пришел конец":

"Сейчас мы имеем союз между российским президентом, который хочет разрушить Европу, и американским президентом, который также хочет разрушить Европу".

В своем недавнем заявлении Трамп также назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" за то, что тот не назначил выборы, и признался, что его не слишком беспокоит исход войны. Такая риторика перекликается с "враждебностью, которую Трамп демонстрирует к континенту после возвращения на пост президента".

Журналисты отмечают, что в первый месяц своего пребывания на посту Трамп и его команда объявили о новых пошлинах, неоднократно подвергали жестокой критике ЕС как институцию, "продали" Украину еще до начала мирных переговоров, поставили под сомнение исторические американские обязательства по европейской безопасности и приветствовали возвращение Путина в международное сообщество.

В Брюсселе уже вырисовывается новая реальность: США не на стороне Европы. Лидеры правоцентристской Европейской народной партии, социалистов и демократов, либеральной "Обновление Европы" и "Зеленых" заявили, что Европа больше не может полностью полагаться на Соединенные Штаты в защите общих ценностей и интересов. Там отметили, что европейские страны должны действовать срочно, чтобы обеспечить собственную оборону, увеличив расходы на военные нужды и поддержку Украины.

Некоторые же считают, что Европа слишком остро реагирует на риторику Трампа. Но даже если комментарии Трампа являются лишь "инструментом" для переговоров, остается непонятным, о чем именно ведутся переговоры, в чью пользу, и какая сторона в результате испытывает наибольшее давление.

Как в Европе реагируют на последние заявления Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором" и обвинил в том, что в Украине не проводят выборы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что отрицать демократическую легитимность президента Зеленского – неправильно и опасно. Он также добавил, что полномасштабную войну начала именно Россия, а Украина уже третий год день за днем противостоит российской агрессии.

Заявление Трампа прокомментировал и президент Чехии Петр Павел. Говоря о проведении выборов, он отметил, что Украина уже три года противостоит агрессии со стороны России, которая является ядерной державой. Он также напомнил, что пятая часть украинской территории находится под российской оккупацией, к тому же, страна страдает от обстрелов.

"Называть президента такой страны диктатором – это надо иметь большой цинизм", – написал президент Чехии.

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