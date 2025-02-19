В России считают, что эти переговоры будут способствовать возвращению мировых брендов и авиасообщения с США.

Новости о первом раунде переговоров между РФ и США в Саудовской Аравии вызвали у многих граждан России радость и предчувствие того, что трудности из-за войны в Украине и ощущение отстраненности в мире могут скоро закончиться, пишет The New York Times.

В частности российский депутат-коммунист Юрий Афонин заявил, что прямые переговоры между Москвой и Вашингтоном стали "наградой за стойкость РФ в течение последних трех лет".

"Россия доказала, что может вести переговоры о будущем мира наравне с США. Речь идет не только о переговорах о прекращении конфликта. Речь идет о новом мировом порядке", - сказал он.

Видео дня

В то же время в Кремле представляют конец войны в рамках большого соглашения, которое предоставит России власть над по крайней мере частью Украины. Однако большинство россиян видят в этом возвращение к тем временам, когда их не будут призывать в армию или не будут задерживать за антивоенные сообщения в соцсетях. Также они надеются, что после завершения войны со страны снимут санкции, которые вредят экономике, пишет издание.

"Для многих россиян внезапный поворот Вашингтона лицом к их стране, похоже, привел к всплеску восхищения и интереса к президенту Трампу. В Москве продажи книг господина Трампа и книг о геополитике резко выросли с января, сообщили "Коммерсанту" в одной из ведущих сетей книжных магазинов. Ведущее российское издательство заявило, что у него закончились экземпляры книги "Трамп: Искусство заключать сделки" и что продажи "Думай как чемпион", еще одной книги господина Трампа, выросли втрое", - отметили в NYT.

Кроме того, сообщения о возвращении брендов и прямых рейсов в США в Россию были, скорее всего, спекуляциями. Планов по восстановлению прямого авиасообщения между Москвой и американскими городами пока нет, а ни один западный бренд официально не заявлял о своем возвращении в РФ, считают в NYT.

В свою очередь российский депутат нижней палаты парламента Анатолий Аксаков уверен, что такие компании, как Visa и Mastercard, захотят вернуться на рынок страны.

"Очевидно, что они хотят побыстрее вернуться на российский рынок, чтобы заработать на нем деньги", - добавил он.

Также после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным государственное телевидение РФ говорит о том, что это общение является восстановление статуса России на мировой арене. В частности известный пропагандист РФ Дмитрий Киселев заявил, что звонок между двумя лидерами был "политическим землетрясением, а точнее, разрушительным цунами для европейских союзников Америки".

"Белый дом поразил их (европейских союзников - УНИАН) в самое сердце, объявив систему нынешних европейских ценностей ошибочной и даже вредной", - сказал Киселев.

Переговоры между РФ и США - что известно

Как писал УНИАН, 18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между США и Россией. Переговоры продолжались около 5 часов с небольшим перерывом в 15 минут.

Во время переговоров обе стороны согласились назначить команды высокого уровня для переговоров по Украине, "работая над тем, чтобы как можно быстрее прекратить конфликт в Украине способом, который является длительным, устойчивым и приемлемым для всех сторон".

Также госсекретарь Рубио назвал встречу в Саудовской Аравии "первым шагом долгого и трудного пути".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал эти переговоры и заявил, что хотелось бы видеть больше правды от команды Трампа. По его словам, новая администрация президента США помогла Путину выйти из многолетней международной изоляции, в которой он оказался из-за войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: