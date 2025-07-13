Россияне вплотную приблизились к административной границе.

Оккупанты продолжают попытки зайти на территорию Днепропетровской области и уже вплотную приблизились к административной границе. В то же время, как отметил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, сейчас российских войск на территории области нет.

"По состоянию на сейчас на территории Днепропетровской области (враг) не находится. Хотя бои вплотную приблизились к административной границе, к отдельным населенным пунктам, которые находятся у административной границы", - отметил он.

Трегубов подчеркнул: пока речь не идет о захвате россиянами ни одной территории вблизи границы Днепропетровщины.

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В то же время он отметил, что отдельные диверсионные группы могут проникать на территорию области, но такая же ситуация возможна и на других участках границы, например, проникновение диверсантов в Волынскую область с территории Беларуси.

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12 июля в DeepState сообщили, что российские захватчики оккупировали село Звезда в Донецкой области и поселок Белогоровка в Луганской области.

Также командир 2-й роты ударных беспилотных авиационных комплексов Евгений Ковтун сообщал, что россияне очень активизировались на Харьковском направлении.

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