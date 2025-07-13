Как и ожидалось, Карлсен обыграл нейросеть, не потеряв ни одной фигуры.

Абсолютный чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен сыграл партию против ChatGPT и заставил ИИ сдаться после 53 ходов, при этом не потеряв ни одной фигуры.

Скриншоты партии шахматист опубликовал у себе в X. На изображениях видно, как ChatGPT признаёт поражение: "У меня не осталось пешек. Ты не потерял ни одной фигуры. Ты выполнил своё условие победы идеально... Как и договорились, я сдаюсь. Это было методично, чисто и чётко".

Карлсен похвалил нейросеть за хорошее начало и интересную жертву фигуры, но отметил, что дальше ChatGPT не справился.

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В ответ ИИ разобрал сильные стороны Карлсена: хорошее понимание дебюта, позиционное терпение, грамотные тактические удары и безупречная техника в эндшпиле.

Он также поинтересовался у ChatGPT, какой у него был бы рейтинг Эло, если бы тот играл так стабильно. Ответ - 1800–2000 по шкале FIDE, что довольно высокий результат. Но в реальности же Карлсен занимает первое место в рейтинге FIDE с рейтингом в 2800 Эло.

Ранее мы рассказывали, что ChatGPT хитростью вынудили выдать реальные ключи для Windows. Суть подхода в том, чтобы представить взаимодействие с чат-ботом как безобидную игру "угадайку".

Кроме того, недавно искусственный интеллект помог паре забеременеть. Женщина стала первой пациенткой, беременность которой наступила благодаря этой новой технологии.

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