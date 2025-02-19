Также Кремль добивался от США возвращения двух дач в Нью-Йорке и Мэриленде.

Во время переговоров в Эр-Рияде Россия просила США разблокировать замороженные государственные активы и ослабить наложенные против нее санкции. Об этом сообщает The Moscow Times, ссылаясь на дипломатический источник.

Источник отметил, что Россия добивается восстановления доступа к средствам, которые были заморожены в США. Речь идет о части резервов Центрального банка РФ, а именно 6 млрд долларов, которая была вложена в долларовые активы перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

По информации источников The Moscow Times, российская делегация также приехала в Саудовскую Аравию, чтобы требовать возобновления работы дипмиссий и возвращения российской дипсобственности в США. Кроме того, Кремль добивается возвращения двух дач в Нью-Йорке и Мэриленде, которые изъяла администрация Барака Обамы в 2016 году из-за обвинений в использовании их в целях разведки.

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"Для Путина этот вопрос не просто символический - он рассматривает его как часть восстановления статуса России в отношениях с США", - добавил источник.

Также собеседник The Moscow Times подчеркнул, что российский диктатор поручил делегации РФ проявлять "максимально доброжелательное и в чем-то даже комплиментарное отношение к своим американским коллегам и президенту Дональду Трампу лично", чтобы получить максимум выгоды.

"Путин хочет закрепить нейтральный статус Украины, смену власти в Киеве, сокращение украинской армии и признание аннексии Крыма и четырех оккупированных регионов", - отметили в издании.

Переговоры США и России в Саудовской Аравии - последние новости

Ранее российский диктатор Владимир Путин похвастался договоренностями с американцами на встрече в Саудовской Аравии. Он отметил, что встреча была "доброжелательной", а с американской стороны за столом были "совсем другие люди" - без предвзятости и осуждений.

Также издание The New York Times писало, что россияне надеются избавиться от статуса "изгоя" в мире после переговоров РФ и США. В России считают, что прямые переговоры между Москвой и Вашингтоном стали "наградой за стойкость РФ в течение последних трех лет". Кроме того, в стране думают, что эти переговоры будут способствовать возвращению мировых брендов и авиасообщения с США.

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