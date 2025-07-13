Система "Оберіг", пользуясь данными реестров автоматически ставит на учет военнообязанных.

В Украине начала работать автоматическая система постановки на воинский учет "Оберіг". Таким образом, данные военнообязанных будут вноситься в систему без посещения Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Как пояснил юрист Юрий Танасийчук в эфире Киев24, она синхронизируется с государственными реестрами, поэтому теперь процедура значительно проще и позволяет избежать личных визитов, очередей и взятия справок.

Видео дня

Изменения касаются парней в возрасте от 17 до 25 лет.

"Система "Оберіг", пользуясь данными реестров, в частности государственной миграционной службы, автоматически ставит на учет военнообязанных", - пояснил Танасийчук.

Однако, есть исключения, лично нужно приходить в ТЦК и СП тем, кто по состоянию здоровья, или по другим причинам, не подлежат мобилизации.

Система "Оберег"

Единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" - инструмент воинского учета граждан.

Как сообщили в Минобороны, система призвана уменьшить количество ошибок вследствие человеческого фактора и сэкономить ресурсы государства и человека благодаря цифровизации.

Вас также могут заинтересовать новости: